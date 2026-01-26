Lavinia Group Volley Trani conquista la semifinale di Coppa Puglia: superato Trepuzzi Volley

Nelle gare a eliminazione diretta il contesto cambia radicalmente: non esistono classifica, margini di recupero o calcoli da fare. Si parte tutti sullo stesso livello e ogni dettaglio può fare la differenza. Con questa consapevolezza la Lavinia Group Volley Trani ha affrontato i quarti di finale di Coppa Puglia contro Trepuzzi Volley, centrando l'accesso alla semifinale.L'avvio di gara è stato intenso. Trepuzzi ha approcciato il match con grande aggressività, spingendo molto al servizio e cercando soluzioni rapide per mettere pressione alla ricezione bianco-blu. Il primo set è risultato combattuto: la Lavinia non ha sofferto in maniera evidente in ricezione, ma non è riuscita inizialmente a esprimere la consueta fluidità di gioco, anche per il peso specifico della partita.Con il passare dei punti, però, la squadra ha preso fiducia, trovando le giuste contromisure e alzando progressivamente il livello. Dal secondo set in avanti la Lavinia è scesa in campo con maggiore lucidità e consapevolezza, imponendo il proprio ritmo soprattutto grazie al lavoro delle centrali Francesca Telesca e Valeria Gorgoglione, determinanti sia in attacco che a muro.Fondamentale anche il contributo offensivo di Giusy Miranda, top scorer dell'incontro, ben supportata dalla qualità in seconda linea di Pidhurska e dall'affidabilità del libero Martina Curci, sempre precisa in difesa e ricezione. Nel terzo set, dopo una fase iniziale meno brillante, il contributo di Miriana Piarulli è stato prezioso per dare solidità al muro e maggiore equilibrio al sistema di gioco.Nonostante qualche errore nella prima parte del terzo parziale, la Lavinia Group Volley Trani ha ripreso in mano la gara facendo emergere il proprio valore tecnico, imponendo nuovamente ritmo e qualità e chiudendo con autorità l'incontro, conquistando così l'accesso alla semifinale di Coppa Puglia.L'avversaria del prossimo turno non è ancora nota: il quadro delle semifinali si definirà al termine delle restanti gare in programma. La Lavinia Group Volley Trani prosegue intanto il proprio percorso con fiducia, consapevole della crescita mostrata anche in una competizione che non ammette appelli.