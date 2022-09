Lavinia Group Volley Trani, dalla Sicilia ecco la centrale Arianna Giannone

Il roster 2022/2023 della Lavinia Group Volley Trani si va via via componendo, ancora pochi tasselli mancanti! Gli squali si assicurano le prestazioni di Arianna Giannone.Classe 2001, centro siciliano di 173 cm, la Giannone è giocatrice esperta rispetto alla sua giovanissima età. Questa per lei sarà la quarta stagione in B2, dopo le esperienze con Pallavolo Sicilia, Padova e Fly Volley Marsala."Sono molto emozionata di iniziare questa nuova avventura al di fuori della mia Sicilia. Ringrazio lo staff e l'allenatore per aver creduto in me, sono entusiasta del fatto di potermi confrontare con una realtà così importante. Dopo dieci giorni di preparazione posso dire che Lavinia Group Volley Trani è sinonimo di casa. Le mie compagne di squadra si sono messe subito a disposizione e pronte a farmi sentire al mio agio e a casa e anche la città l'ho trovata da subito molto ospitale. Non vedo l'ora di iniziare questo campionato".Queste le prime parole in biancoblu della Giannone, che dopo quasi due settimane di preparazione fisica, si è già integrata perfettamente con le nuove compagne.