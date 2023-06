Oggi allo stadio di Trani la Festa dello Sport per gli alunni della scuola Petronelli

Oggi, partire dalle ore 9.00, gli alunni delle classi terze, quarte e quinte del Circolo saranno protagonisti della Festa dello Sport 2023. Giornata di sport e movimento per gli alunni delle 27 classi a conclusione dei progetti legati alla promozione della pratica sportiva.I Giochi di fine anno scolastico vedranno gli alunni cimentarsi in corse, staffette, tiri nei cerchi, circuiti, percorsi e prove di abilità in una giornata di festa e divertimento per tutti nella splendida location dello Stadio "Nicola Lapi".