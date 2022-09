Partenza col botto per l'Apulia Trani, sei punti in due partite

Sei punti in due partite per la Primavera dell'Apulia Trani che ha battuto il Cesena (vittoria a tavolino) e il Ravenna sfoderando due prestazioni che hanno lasciato più che soddisfatto il tecnico Giuseppe Curci che in vista della pausa di domenica prossima traccia un primo bilancio: "Sono molto soddisfatto per le prime due uscite stagionali. Sono state due partite diverse. La prima con il Cesena eravamo ancora al 50% della condizione visto che le ragazze sono scese in campo dopo sole tre settimane di lavoro e non era facile affrontare una gara del genere. Hanno fatto benissimo, sono state straordinarie. Negli ultimi venti minuti c'è stato un crollo mentale e fisico. Per quanto riguarda la sfida di domenica con il Ravenna l'approccio è stato diverso, più propositivo con la squadra sempre rivolta all'attacco. Le ragazze erano molto motivate e hanno interpretato benissimo ciò che gli ho chiesto. La vittoria è tutta loro. Sono felicissimo di allenare queste atlete che hanno formato un bel gruppo. Si mettono sempre a disposizione in allenamenti pesanti".IL PROGRAMMA IN VISTA DELLA SOSTA: "Non dobbiamo abbassare la guardia allenandoci sempre in modo professionale senza guardare la classifica. Tutto ciò perché non abbiamo fatto niente. Effettueremo quattro sedute a settimana. In programma per sabato c'è un amichevole a Molfetta poi avremo un triangolare ad Acquaviva".LA TERNANA: "Il prossimo avversario, tra due settimane, si chiama Ternana. Si tratta di una formazione ben organizzata che ha perso la prima sfida. Lavoreremo anche sull'avversario".