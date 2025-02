Promozione, Soccer Trani sfida Don Uva. In Terza sfida cruciale per la Polisportiva contro il Virtus Andria

, che sta vivendo un'annata abbastanza complicata,, un rettangolo di gioco che ha causato non pochi problemi ai tranesi nelle ultime sfide disputatesi a Bisceglie. In classifica, i dragoni occupano l'ottava posizione, a quota 29 punti mentre, i biscegliesi, sono un gradino più in alto a 31. In questo momento, la zona play-off dista dieci lunghezze, ma il primo obiettivo sarà guardarsi dietro, con l'incubo play-out distante solamente quattro punti. Mister Giangaspero dovrà fare a meno di molte indisponibilità, causa infortuni e influenze varie. In campo un 11 quasi obbligato, viste le numerose defezioni. In conferenza stampa è intervenuto il direttore sportivo, Luca Pasquadibisceglie, commentando se i trenta punti di distanza dalla vetta, occupata meritatamente dall'Audace Barletta praticamente dalla prima giornata, siano effettivamente giusti, facendo riferimento anche agli obiettivi dichiarati ad inizio stagione che avevano fatto presagire tutt'altro campionato da parte dei tranesi: "Non mi aspettavo una differenza così netta, credo che il campo nelle singole partite non abbia dimostrato questa distanza tra noi e le squadre sopra di noi.In Terza Categoria,. In termini di classifica, i tranesi sono primi a quota 26 punti, con gli andriesi che inseguono a 24. Il match di domenica, con calcio d'inizio alle ore 15 sul sintetico di Capirro, potrà dire molto sulle sorti del campionato: a tre giornate dal termine, in caso di vittoria gli uomini di Abruzzese andrebbero a più cinque dagli avversari, e dunque nella prossima giornata basterebbe un punto per aggiudicarsi la vittoria finale. Senza fare troppi calcoli, lasciamo la parola finale al campo. L'Asd Trani sarà impegnata invece in uno scontro play-off contro il Trinitapoli.