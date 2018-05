Scocca l’ora della finale di Coppa: Trani-Sankt Georgen mette in palio la D

L'annata calcistica 2017-18 della Vigor ha avuto inizio con la gara di andata del primo turno di Coppa Italia regionale in quel di Ruvo contro l'Unione Bisceglie. Ad otto mesi di distanza da quell'incontro i biancazzurri concludono una stagione foriera di enormi soddisfazioni per la città di Trani (i ragazzi di Pizzulli hanno stabilmente stazionato in zona playoff fino a febbraio aggiudicandosi il trofeo pugliese a spese del Fasano) apprestandosi a vivere l'ultimo atto della competizione tricolore: la finale nazionale sul sintetico del "Gino Bozzi" di Firenze con una posta in palio di inestimabile valore, ossia la promozione in serie D.L' impianto sportivo del capoluogo toscano sarà letteralmente preso d'assalto dai sostenitori biancazzurri che hanno polverizzato i 1500 tagliandi distribuiti in città e che si muoveranno alla volta di Firenze a bordo dei venti autobus organizzati dagli ultras e non solo; in terra gigliata giungeranno inoltre centinaia di tranesi residenti al Nord Italia (soprattutto tra Lombardia, Veneto ed Emilia) ed altri supporters provenienti dall'estero. I botteghini del "Bozzi" saranno aperti al pubblico dalle 12.30 di domani per cui è ipotizzabile il cosiddetto "tutto esaurito" nei settori riservati alla tifoseria adriatica: tribuna scoperta grande e tribuna laterale rossa.Il San Giorgio, compagine di una frazione di Brunico (in tedesco Sankt Georgen bei Bruneck), occupa il secondo posto in graduatoria nel torneo del Trentino ed è allenato dal veterano Morini. L'organico è composto prevalentemente da giocatori altoatesini tra i quali spiccano Bacher e Piffrader che hanno rispettivamente messo a segno 17 e 14 reti; mattatore in semifinale contro il Massa Martana è stato l'attaccante Orfanello che ha recentemente definito "splendida" la torcida tranese.Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook della Lega Nazionale Dilettanti nonchè sul sito web www.lnd.it . Previsti tempi supplementari in caso di parità al 90' e, qualora persistesse l'equilibrio, calci di rigore. Incontro diretto da Abdoulaye Diop (di origini senegalesi) della sezione di Treviglio coadiuvato da Lazzaroni di Udine e Pascali di Bologna: il fischietto lombardo ha arbitrato i biancazzurri in occasione del derby contro il Molfetta andato in scena a Terlizzi lo scorso 18 febbraio. Riflettori puntati sul terreno di gioco, il sogno di una intera comunità attende il degno coronamento!