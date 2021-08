Serie B2, Adriatica Trani inserita nel girone L

Laha ufficializzato la composizione dei gironi di serie B2 femminile per la stagione 2021/2022. L'è stata inserita nel girone L.Undici le squadre che comporranno la pool. Oltre a quella tranese, sono previste tre ulteriori formazioni pugliesi – le neopromosse Sportilia Bisceglie e Volley Fasano e Primadonna Bari. Tre i team marchigiani: Centrodiesel Pagliare, Corplast Corridonia e Volley Torresi. Chiudono il girone quattro compagini calabresi: Gada Group Pescara 3, Fuoriclasse Montesilvano, D'Annunziana Volley e LG Impianti Futura Teramo.Il campionato avrà inizio il 16 e 17 ottobre 2021. Ad essere promosse in serie B1 femminile saranno 17 squadre, sul totale di 160 squadre che compongono l'organico del quarto torneo nazionale di pallavolo. Ai playoff promozione accederanno la prima e la seconda classificata di ciascun girone, seguendo una formula che sarà comunicata con la pubblicazione dei calendari provvisori.A retrocedere in serie C saranno invece la 12ª, 11ª, 10ª e 9ª classificata di ciascun girone a 12 squadre e la 11ª, 10ª e 9ª classificata di ciascun girone a 11 squadre, per un totale di 48 squadre.Le ultime disposizioni riguardano i play out: se tra l'8ª classificata e la 9ª classificata vi saranno 3 e più punti di distacco la 9ª classificata retrocederà direttamente in serie C femminile; se il distacco non supererà i 2 punti si disputeranno i play out, con gare di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio.