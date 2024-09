Soccer, meno uno all’esordio, Mascia: “Contento della mentalità dei ragazzi. Ilia? Ci aiuterà molto”

Ci siamo, finalmente riparte il Campionato di Promozione, ma soprattuttoin un match che promette spettacolo ma che, purtroppo, si giocherà a porte chiuse.I padroni di casa sono una delle candidate principali al salto di categoria, ma sembra che anche la Soccer possa dire la sua durante questa stagione, migliorando quasi sicuramente il risultato dello scorso anno, quando dovette arrendersi soli in semifinale playoff contro il Lucera. Per il match di domani non saranno a disposizione Stancarone e Piombarolo."I ragazzi stanno lavorando seriamente dal 1^agosto - commenta mister Mascia - quello che faremo domenica sarà il risultato di tutta la preparazione.. L'aggiunta di, ci da le caratteristiche di cui avevamo bisogno." Infatti, il direttore, sotto consiglio del mister, ha spinto affinché si potesse trovare un centrocampista che potesse legare le due fasi, e sicuramente il georgiano darà una grossa mano in questo.Per Beroshvili si tratta di un ritorno a Trani, avendo vestito la maglia del Città di Trani, e siamo sicuri che non ci deluderà in questa nuova avventura: "Io con Trani ho un legame molto più profondo, per me non è stato difficile tornare qui.