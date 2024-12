Sospesa ufficialmente la gara della Soccer Trani contro il Bitritto: infortunio al direttore di gara

Ufficialmente sospeso e rinviato il match tra Bitritto Norba e Soccer Trani, per infortunio al direttore di gara. Al termine della prima frazione, il risultato è di 1-0 per i padroni di casa. Si attende la data ufficiale per il continuo della gara.Si scende in campo per la 16esima giornata del Campionato di Promozione: Soccer Trani affronta allo 'Scirea' il Bitritto Norba: mister Fabrizio Mascia schiera un 4-3-3 con Pinnelli tra i pali, Precchiazzi, Sementino, Elia e Grillo in difesa. A centrocampo spazio a Binetti, Ragno e Dentamaro. Sulle ali Vitale e Rizzi, a supporto di Pugliese.Avvio di gara molto combattuto, con il match che si sviluppa, in queste prime fasi, al centro del campo. All'11' è il Bitritto a provarci, con una conclusione dalla distanza di De Giglio, ex della gara. Dopo soli quattordici minuti, Dentamaro è costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto dentro Riondino. Al 21' miracolo del portiere avversario a negare il vantaggio tranese: punizione prodigiosa di Vitale, Molinari sfodera una grande parata, aiutato dalla traversa; sulla respinta Sementino non inquadra la porta. Al 25' tentativo di De Giglio su punizione, palla alta.