Terza Categoria, pareggio in extremis per la Polisportiva: tutti i pensieri vanno ad Alessio Angarano

Tralasciando i risultati delle due società tranesi,, terzino tranese classe '04 della Polisportiva che, in occasione della sfida contro il Trinitapoli, è stato, dopo il quale è svenuto, perdendo per qualche attimo anche conoscenza. Decisivo l'intervento degli Angeli del Soccorso, presenti a bordocampo, che hanno subito soccorso il ragazzo, portato successivamente in ospedale per accertamenti. Tempestivo anche l'intervento del 118. Alessio per fortuna sta bene, ed è tornato a casa. Ovviamente ci si augura che possa tornare in campo il prima possibile, per continuare ad onorare e difendere la maglia biancazzurra come ha sempre fatto.Tornando al campo,. In vantaggio andranno gli ospiti, ma è pronta la reazione dei tranesi che pareggiano subito con una rete di Garbetta. Il primo tempo termina in parità. Nella seconda frazione i biancazzurri andranno ancora sotto ma, a poco dalla fine del match, ci pensa Youssef a pareggiare i conti, siglando la rete del definitivo 2-2. Con questo pareggio, la Polisportiva rimane prima in classifica a quota 17 punti. Nel prossimo turno sfiderà la Virtus Molfetta.decisive le reti di Sciancalepore, autore di una doppietta, e Balducci. Con questi tre punti, gli uomini di Petrocelli si portano a 15 punti in classifica, condividendo il secondo posto con la Virtus Andria, prossima avversaria. Il primo posto, occupato dalla Polisportiva, resta distante due punti.CLASSIFICAVirtus Andria 15Trinitapoli 13Borgovilla 12Virtus Molfetta 10New Carpediem 7Atletico Bisceglie 3