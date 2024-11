Terza Categoria, secondo successo consecutivo per la Polisportiva, primi punti per l’Asd Trani

Si è chiusa domenica la terza giornata del campionato di Terza Categoria,, replicando il successo della scorsa settimana, quando una rete di Rociola decise il match contro la Virtus Molfetta. Questa volta, i tranesi sono usciti vincitori da un difficile scontro contro il Borgovilla Barletta, squadra che, prima di domenica, era a punteggio pieno in campionato. Prestazione sublime dei tranesi che rifilano due reti per tempo agli avversari. A segno Morea, autore di una tripletta, e Pacini., con i ragazzi di Abruzzese che raggiungono quota 6 punti in campionato, condividendo la prima posizione con altre quattro squadre., che dimentica i brutti scivoloni contro New Carpediem e Virtus Andria,. Partita dominata per tutti i novanta minuti dagli uomini di Petrocelli che, con questa vittoria, si allontanano dall'ultima posizione in classifica.RISULTATI 3^GIORNATAVirtus Andria 1-0 New CarpediemVirtus Molfetta 4-1 TrinitapoliCLASSIFICAVirtus Molfetta 6Borgovilla Barletta 6Trinitapoli 6Virtus Andria 6New Carpediem 3Atletico Bisceglie 0