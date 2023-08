Vittorio Sansaro dalla Soccer Trani al Lecce, per sognare in grande

L'annata 2009 si conferma prolifica per le giovani promesse della nostra società che, uno dopo l'altro, si stanno trasferendo in club di prestigio. La società comunica che Vittorio Sansaro, difensore centrale classe 2009, nella prossima stagione indosserà la maglia giallorossa del U.S. Lecce per disputare il campionato Under15 Nazionale A-B.

Vittorio si è sempre distinto nei campionati Under 14 e Under15 (giocando sotto età) mettendo in mostra il suo indiscusso talento e suscitando l'interesse di importanti società professionistiche come Torino, Fiorentina, Salernitana e Bari.

Durante gli anni insieme Vittorio è sempre stato un ragazzo serio e determinato, si è rialzato superando momenti difficili e si è rimesso in gioco grazie alla sua caparbietà, forza di volontà e spirito di sacrificio: un vero "guerriero".

Nella prestigiosa società pugliese, che punta molto sul settore giovanile e che a lungo lo "ha corteggiato", siamo sicuri che Vittorio dimostrerà il suo valore e la sua forte personalità continuando il suo percorso di crescita professionale e umana.

«Questo traguardo ci inorgoglisce ancora di più e ci dà un ulteriore stimolo per continuare a lavorare, valorizzando i nostri giovani atleti con una programmazione attenta dello staff qualificato e competente» - fanno sapere dalla Soccer Trani. «Sapere che società professionistiche monitorano costantemente molti dei nostri ragazzi è sicuramente una nota positiva per la crescita della nostra scuola calcio.

A Vittorio auguriamo di realizzare i propri sogni e di divertirsi sempre, ricordando che questo è solo un punto di partenza.

Ringraziamo la società U.S. Lecce per la disponibilità ed il rispetto che da sempre riconoscono nei confronti della nostra società».