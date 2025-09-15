Odori nauseabondi a Trani

Ci perviene in redazione la seguente segnalazione: «Da diversi giorni – e in particolare nelle ore serali – numerosi cittadini mi hanno segnalato una situazione intollerabile: nella nostra città si avverte un'aria irrespirabile, caratterizzata da odori sgradevoli che costringono le famiglie a chiudere finestre, tapparelle e persiane per proteggersi. Non si tratta di episodi isolati, ma di un fenomeno che puntualmente si ripresenta nel tempo e che negli anni ha già generato proteste e richieste di chiarimento. Purtroppo, nonostante controlli e verifiche annunciati in passato, nessuna soluzione concreta è stata adottata e il problema continua a ripercuotersi sulla qualità della vita dei tranesi. Per questo motivo ho deciso di denunciare formalmente la situazione alle autorità competenti, chiedendo che vengano avviati immediatamente monitoraggi ambientali e accertamenti approfonditi per individuare con precisione la fonte di questi cattivi odori e predisporre interventi risolutivi. La salute e la sicurezza dei cittadini devono essere una priorità assoluta: non è più accettabile convivere con un disagio così grave e diffuso, che mina non solo il benessere delle famiglie ma anche l'immagine stessa della nostra città. Invito pertanto le istituzioni preposte – Comune, Arpa Puglia, Asl e organi regionali – ad attivarsi senza ulteriori rinvii, con la massima trasparenza e responsabilità. Io continuerò a farmi portavoce dei cittadini, affinché questa volta la vicenda non venga archiviata con l'ennesimo nulla di fatto». F.to Daniele Santoro - Esponente politico della città di Trani