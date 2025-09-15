Immagini di repertorio - Trani. odori nauseabondi in Città. <span>Foto credits</span>
Immagini di repertorio - Trani. odori nauseabondi in Città. Foto credits

Odori nauseabondi a Trani

Continuano a pervenirci le segnalazioni dei cittadini

lunedì 15 settembre 2025 11.18
Ci perviene in redazione la seguente segnalazione: «Da diversi giorni – e in particolare nelle ore serali – numerosi cittadini mi hanno segnalato una situazione intollerabile: nella nostra città si avverte un'aria irrespirabile, caratterizzata da odori sgradevoli che costringono le famiglie a chiudere finestre, tapparelle e persiane per proteggersi. Non si tratta di episodi isolati, ma di un fenomeno che puntualmente si ripresenta nel tempo e che negli anni ha già generato proteste e richieste di chiarimento. Purtroppo, nonostante controlli e verifiche annunciati in passato, nessuna soluzione concreta è stata adottata e il problema continua a ripercuotersi sulla qualità della vita dei tranesi. Per questo motivo ho deciso di denunciare formalmente la situazione alle autorità competenti, chiedendo che vengano avviati immediatamente monitoraggi ambientali e accertamenti approfonditi per individuare con precisione la fonte di questi cattivi odori e predisporre interventi risolutivi. La salute e la sicurezza dei cittadini devono essere una priorità assoluta: non è più accettabile convivere con un disagio così grave e diffuso, che mina non solo il benessere delle famiglie ma anche l'immagine stessa della nostra città. Invito pertanto le istituzioni preposte – Comune, Arpa Puglia, Asl e organi regionali – ad attivarsi senza ulteriori rinvii, con la massima trasparenza e responsabilità. Io continuerò a farmi portavoce dei cittadini, affinché questa volta la vicenda non venga archiviata con l'ennesimo nulla di fatto». F.to Daniele Santoro - Esponente politico della città di Trani
  • Ambiente
Altri contenuti a tema
A Trani i più piccoli “imparano a pedalare” Ambiente A Trani i più piccoli “imparano a pedalare” Tenutosi sabato 13 settembre il corso a cura di FIAB Trani Mò Pedala
Sicurezza ambientale e sorveglianza del territorio, approvato il piano della provincia BAT Territorio Sicurezza ambientale e sorveglianza del territorio, approvato il piano della provincia BAT Il presidente Lodispoto: “Interventi contro l’illegalità ambientale e per la sicurezza dei cittadini”
A Trani un delfino si avvicina anche alla seconda spiaggia, "ma servono rispetto e prudenza": l'appello di Pasquale Salvemini (Wwf) Ambiente A Trani un delfino si avvicina anche alla seconda spiaggia, "ma servono rispetto e prudenza": l'appello di Pasquale Salvemini (Wwf) "Potrebbero da mansueti farsi aggressivi se disturbati. La natura va ammirata e rispettata
3 Gli alberi urbani: a Trani si può parlare di albericidio? Ambiente Gli alberi urbani: a Trani si può parlare di albericidio? Dalla lotta all'inquinamento alla salute dei cittadini, le funzioni vitali dei polmoni verdi in città. Il taglio? L'ultima risorsa da evitare
Piazza Madre Teresa di Calcutta: bentornato il decoro a Trani Vita di città Piazza Madre Teresa di Calcutta: bentornato il decoro a Trani A due giorni dalla segnalazione dei residenti gli stessi ci comunicano l'avvenuta pulizia
8 Piazza Madre Teresa di Calcutta: a Trani i cittadini chiedono aiuto Ambiente Piazza Madre Teresa di Calcutta: a Trani i cittadini chiedono aiuto “Non siamo cittadini di Serie B”. I residenti si appellano al Sindaco Bottaro per risolvere i problemi di incuria e pulizia
Il Movimento 5Stelle mette sotto accusa la gestione del Verde Urbano a Trani Ambiente Il Movimento 5Stelle mette sotto accusa la gestione del Verde Urbano a Trani Si denuncia l'abbattimento indiscriminato e si chiede trasparenza, proponendo un confronto pubblico con esperti per una gestione più etica e sostenibile del patrimonio arboreo cittadino
«Gli amici del mare - Gruppo Sub Trani», l'associazione invita a ripulire le spiagge Associazioni «Gli amici del mare - Gruppo Sub Trani», l'associazione invita a ripulire le spiagge Appuntamento in contrada Boccadoro domenica 11 maggio ore 08.30
Api sul mare, il tranese Francesco Porcelli espone a Bari per "Mare Nostrum "
15 settembre 2025 Api sul mare, il tranese Francesco Porcelli espone a Bari per "Mare Nostrum"
Trani celebra la Beata Vergine Maria Addolorata: il programma di oggi
15 settembre 2025 Trani celebra la Beata Vergine Maria Addolorata: il programma di oggi
Lavori al parcheggio di Piazza XX Settembre a Trani: maxi-risparmio per il Comune
15 settembre 2025 Lavori al parcheggio di Piazza XX Settembre a Trani: maxi-risparmio per il Comune
Pta di Trani, il Comune rientra in gioco: Articolo 97 accusa Bottaro di incoerenza
15 settembre 2025 Pta di Trani, il Comune rientra in gioco: Articolo 97 accusa Bottaro di incoerenza
Fortino di Sant'Antonio, si apre la gara per la gestione
15 settembre 2025 Fortino di Sant'Antonio, si apre la gara per la gestione
Nuovo anno scolastico, nuovo inizio all'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio
15 settembre 2025 Nuovo anno scolastico, nuovo inizio all'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio
Viabilità, nuove regole in Vico San Toma e Via Umberto a Trani
15 settembre 2025 Viabilità, nuove regole in Vico San Toma e Via Umberto a Trani
Gettoni di presenza, un errore in commissione Urbanistica
15 settembre 2025 Gettoni di presenza, un errore in commissione Urbanistica
Bortkiewicz, una prima europea a Trani
15 settembre 2025 Bortkiewicz, una prima europea a Trani
Trani, multe stradali, accertati crediti per 1,1 milioni di euro
14 settembre 2025 Trani, multe stradali, accertati crediti per 1,1 milioni di euro
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.