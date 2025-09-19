Sosta selvaggia in via Gisotti, residenti esasperati

Via Gisotti, ex via Napoli, è da tempo teatro di una situazione ormai insostenibile per i residenti, che denunciano episodi quotidiani di sosta selvaggia. A segnalare il disagio è un cittadino esasperato, che riferisce di aver più volte contattato la Polizia Locale senza ottenere risposte concrete."Nel pomeriggio di ieri ho chiamato i vigili per segnalare un'auto parcheggiata sullo scivolo per disabili, impedendo il passaggio – racconta – ma alle 21 ero ancora in attesa di un loro intervento. Nessuno è mai arrivato".Il problema non riguarda solo l'inciviltà di alcuni automobilisti, ma anche le ripercussioni sulla vita quotidiana di chi abita nella zona: "Chi ha disabilità è costretto a camminare tra le auto in movimento, e molti residenti non riescono nemmeno ad accedere ai propri garage a causa delle auto in sosta irregolare".Una situazione ormai cronaca che richiede, secondo i cittadini, un intervento immediato e costante delle autorità competenti, per ripristinare sicurezza, legalità e rispetto dei diritti di tutti.