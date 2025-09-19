Auto in via Gisotti
Auto in via Gisotti

Sosta selvaggia in via Gisotti, residenti esasperati

Un cittadino denuncia anche un'auto parcheggiata sullo scivolo per disabili

venerdì 19 settembre 2025
Via Gisotti, ex via Napoli, è da tempo teatro di una situazione ormai insostenibile per i residenti, che denunciano episodi quotidiani di sosta selvaggia. A segnalare il disagio è un cittadino esasperato, che riferisce di aver più volte contattato la Polizia Locale senza ottenere risposte concrete.

"Nel pomeriggio di ieri ho chiamato i vigili per segnalare un'auto parcheggiata sullo scivolo per disabili, impedendo il passaggio – racconta – ma alle 21 ero ancora in attesa di un loro intervento. Nessuno è mai arrivato".

Il problema non riguarda solo l'inciviltà di alcuni automobilisti, ma anche le ripercussioni sulla vita quotidiana di chi abita nella zona: "Chi ha disabilità è costretto a camminare tra le auto in movimento, e molti residenti non riescono nemmeno ad accedere ai propri garage a causa delle auto in sosta irregolare".

Una situazione ormai cronaca che richiede, secondo i cittadini, un intervento immediato e costante delle autorità competenti, per ripristinare sicurezza, legalità e rispetto dei diritti di tutti.
Auto su scivolo
  Traffico
