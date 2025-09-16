Traffico in tilt sulla SS16 bis direzione nord

Questa mattina, 16 settembre, si registrano forti rallentamenti sulla SS16 bis, in direzione nord, dovuti a due distinti episodi. Il primo è un tamponamento a catena che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe coinvolto tre veicoli. Al momento non si hanno notizie di feriti gravi, ma l'incidente ha causato significativi disagi alla circolazione.Poco più avanti, un ulteriore rallentamento è provocato da un restringimento di carreggiata dovuto a lavori in corso.Notizia in aggiornamento