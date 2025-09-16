traffico
Traffico in tilt sulla SS16 bis direzione nord

Grande coda per tamponamento a catena e lavori stradali

Trani - martedì 16 settembre 2025 9.46
Questa mattina, 16 settembre, si registrano forti rallentamenti sulla SS16 bis, in direzione nord, dovuti a due distinti episodi. Il primo è un tamponamento a catena che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe coinvolto tre veicoli. Al momento non si hanno notizie di feriti gravi, ma l'incidente ha causato significativi disagi alla circolazione.

Poco più avanti, un ulteriore rallentamento è provocato da un restringimento di carreggiata dovuto a lavori in corso.

Notizia in aggiornamento
