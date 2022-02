100 anni della Croce Bianca: comincia domani il programma di screening multiplo 2022, come prenotarsi

L'associazione Croce Bianca compie in questo 2022 cento anni e le iniziative in occasione della ricorrenza non saranno solo culturali e celebrative ma soprattutto sociosanitarie. Si comincia domani , con screening multipli gratuiti.Il Consiglio Direttivo del Sodalizio ha infatti deliberato che tra le iniziative per la celebrazione dei 100 anni dalla data del riconoscimento, come Ente Morale con personalità giuridica, dell'Associazione Croce Bianca OdV, avvenuto con l'emanazione del Regio Decreto di Vittorio Emanuele III in data 30 marzo 1922, in collaborazione con l'Associazione UPSA, il Lions Club Trani Ordinamenta Maris, con Progetto Udito e Mondottica, l'Associazione LIFHE OdV prima dell'Associazione USPA, l'ultimo sabato mattina di ogni mese dell'anno 2022 sarà dedicato ad un'attività di screening multipla.Sabato 26 febbraio p.v., dalle ore 9.30 alle ore 12.30,alcuni operatori sociosanitari volontari effettueranno gratuitamente,presso la sede di Via E. Fusco n. 57, tre attività di screening:– screening diabetico:– screening uditivo;– screening visivo.Si invitano gli interessati a prenotarsi, presso la Croce Bianca, lasciando i propri dati (nome, cognome e numero di cellulare) nonché l'orario di richiesta.telefono Croce Bianca: 391.4999495email Croce Bianca: crocebiancatrani@gmail.com