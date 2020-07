16bis, ancora un pullman incastrato a Trani centro

Una manovra sbagliata e così un pullman turistico è rimasto incastrato sulla rampa di accesso per la strada statale 16, altezza Trani centro, direzione sud. Il fatto è accaduto questa mattina, poco dopo le 8 e non è di certo la prima volta che un mezzo pesante rimanga incastrato su quel tratto di strada. Analoghi episodi saranno, infatti, destinati a ripetersi in assenza d'idonea segnaletica.Sul posto sono intervenute Polizia locale e stradale per regolamentare il traffico. La circolazione ha subito disagi e rallentamenti.