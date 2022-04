25 aprile al Parco Santa Geffa, una giornata per la libertà e la pace

Il 25 Aprile di quest'anno sarà una giornata carica di ricordi che ci riconducono a pagine di storia che sembravano passate e che improvvisamente sono diventate ancora una volta racconti di una cronaca di guerra. Allo stesso tempo sarà una giornata ricca di speranza e di attesa per una Pace che speriamo arrivi quanto prima.Per due anni abbiamo visto il sole primaverile del 25 Aprile sorgere e tramontare dal balcone di casa in attesa della fine di una battaglia invisibile; oggi invece ci ritroviamo a doverci confrontare con l'ennesima dimostrazione dell'insensatezza di una guerra che sentiamo vicino e dentro casa.Il 25 Aprile 2022 per il Parco di Santa Geffa sarà sicuramente una giornata di festa della primavera e al contempo vogliamo sia anche un'occasione per parlare di resistenza e pace, parole che dall'Ucraina ci interrogano e richiamano la nostra sensibilità.Avevamo pensato alla solita scampagnata tra gli ulivi e gli animali del parco, ma vogliamo che questo momento di festa sia anche un'occasione di riflessione e condivisione di pensieri e parole. Così lo faremo con un gran concerto del gruppo Musicale dei Tienamente che attraverso la grande musica d'autore italiana ci proporranno canzoni sulla pace e contro la guerra.Il concerto avrà inizio alle ore 17.00. Vi aspettiamo