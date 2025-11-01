4 Novembre, l’Arma celebra l’Unità Nazionale con eventi e caserme aperte

Il prossimo 4 novembre si celebrerà la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, ricorrenza che ricorda la conclusione della prima Guerra Mondiale e l'unità definitiva del Paese.



In questo giorno, l'Italia rende omaggio a tutte le donne e gli uomini delle Forze Armate che, con impegno e dedizione, operano tutti i giorni per la sicurezza, la pace e la difesa dei valori democratici.



Per l'occasione, il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani promuoverà nei tre capoluoghi diverse iniziative allo scopo di valorizzare la memoria storica e avvicinare i cittadini, in particolare i più giovani, alla conoscenza delle tradizioni delle Forze Armate.



Il programma prevede: conferenze e incontri a tema presso le scuole, dedicati alla Storia dell'Unità d'Italia e al ruolo delle Forze Armate nel tempo; visite al Comando Provinciale Carabinieri da parte degli studenti per l'iniziativa "Caserme Aperte", sostenuta dallo Stato Maggiore Difesa per favorire l'interazione con la cittadinanza nonché la conoscenza delle attività e delle funzioni dell'Arma dei Carabinieri.



Inoltre, nei giorni a cavallo della ricorrenza, nella splendida cornice del Polo Museale di Trani e in rinomate boutique (Depinto Kids a Barletta, Quaranta ad Andria e Nugnes a Trani) e palestre (Timeout di Trani e Barletta) si potranno ammirare svariate tipologie di uniformi, da cerimonia ma anche operative e, per gli amanti dello sport, le tute ginniche.