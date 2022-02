5 e 6 marzo: ecco le nuove date Festival dell'Arte Pirotecnica

Lo spettacolo nel cielo e sul mare di Trani era stato rinviato per le avverse previsioni di questo fine settimana

Tra attese, rinvii, polemiche, tra chi attende il primo spettacolo pirotecnico sul mare d'inverno di Trani e chi invece ne vorrebbe l'annullamento per motivi ambientali o di sicurezza degli animali, i fuochi d'artificio arrivano, e pare questa volta davvero.Le nuove date, comunicate sulla sua pagina Facebook dall'organizzatore Cristoforo Todisco sono quelle del prossimo fine settimana, 5 e 6 marzo.Lo spettacolo, inizialmente previsto per la notte di San Silvestro e rinviato per il rispetto delle misure preventive del covid, era stato spostato a questo fine settimana. Ma le previsioni del tempo hanno indotto gli organizzatori a rinviare ancora.