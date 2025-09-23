62^ Festa della scuola: il liceo “V.Vecchi” di Trani ha ospitato l’evento

La festa della scuola ha raggiunto la sua sessantaduesima edizione; istituita dal Rotary Club di Trani per premiare pi più meritevoli con una borsa di studio, quest'anno ha visto la partecipazione di un ospite di eccezione, Gianni Forte, drammaturgo di fama internazionale, già direttore della Biennale di Venezia e recentemente nominato nuovo direttore artistico dei teatri di Bari.La festa della scuola è un momento importante per il Rotary Club tranese; la stessa è stata celebrata nell'aula magna del liceo scientifico "Valdemaro Vecchi" di Trani, alla presenza di tantissime persone; le autorità rotariane e rotaractiane hanno spronato i ragazzi a non perdere mai la speranza di perseguire i propri sogni, di dare il meglio di se stessi in ogni campo nel quale decideranno di lavorare, e di porre al centro il serivzio per il prossimo, pilastro fondamentale dell'etica del Rotary International.Un passaggio centrale è stato quello dell'ospito Gianni Forte, che ripercorrendo la propria vita, ha toccato diversi momenti fondamentali che hanno segnato la sua carriera; un uomo che non ha mai smesso di credere e impegnarsi attivamente per realizzare i propri obiettivi.Alla festa erano presenti le autorità locali nella persona dell'assessore Lucia De Mari e della consigliera regionale Grazia Di Bari e le autorità rotariane e rotaractiane: il Governatore del Distretto 2120 Rotary International dott. Antonio Bellisario Braia, l'Assistente del Governatore per la Zona 6 Distretto 2120 dott. Riccardo Inchingolo, il Presidente Rotary Club Trani dott. Giuseppe Papagno, Presidente Incoming Rotary Club Trani dott. Salvatore Nardò, il Presidente Commissione Distrettuale Rotaract dott. Massimo Cassanelli,Vice Presidente Rotary Club Andria Castelli Sveviprof.ssa Francesca Caterino Ieva, Presidente Rotary Club Canosa dott. Donatello Iacobone, il Presidente Rotary Club Bisceglie dott. Nicola Dell'Orco, il Presidente Commissione Distrettuale Giustizia avv. Antonio Giorgino, il Vice Coordinatore Distrettuale Azione Internazionale Umanitaria prof. avv. Sabino Fortunato, la Presidente Sottocommissione Distrettuale Bequest Society prof.ssa Carla D'Urso, la Presidente Commissione Distrettuale "Il Rotary al Servizio delle Nuove Generazioni, per lo Sviluppo del Territorio" prof.ssa Angela Tannoia, il Vice Presidente Sottocommissione Distrettuale Bequest Society prof. dott. Mario Fucci, il Componente Consiglio dei Past Segretari Distrettuali dott. Sabino Chincoli, il Vice Presidente Commissione Distrettuale Orientamento e Formazione Professionale e Componente Commissione Distrettuale RYLA dott. Salvatore Nardò, la Componente Commissione Distrettuale Scuola ed Educazione prof.ssa Giuseppina Di Liddo, il Delegato Comitato Interpaese per Inghilterra e USAIng. Achille Cusani, il Delegato Comitato Interpaese per l'Egitto Giacomo Vania, la Presidente Rotaract Club Trani dott.ssa Adriana Fabrizio, la Vice Presidente Rotaract Club Trani Rosaria De Lucia e la Presidente Interact Club Trani Giulia Cerfeda.