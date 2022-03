8 marzo, il Questore ringrazia le donne della Polizia di Stato

Un ringraziamento speciale ad Angela Ribatti per il suo impegno per la legalità

Nella celebrazione della "Giornata internazionale della donna" un ringraziamento alle donne della Polizia di Stato dell'amministrazione civile e un doveroso pensiero va a tutte le donne vittime di violenza.Alla presenza di don Sergio Dinanni, un grazie per il suo impegno al sostegno della legalità è andato anche alla Professoressa Angela Ribatti che il Questore ha voluto incontrare in Questura.La Polizia di Stato è sempre in prima linea nel contrastare e prevenire episodi di violenza ai danni di vittime vulnerabili, sia con l'attività di repressione, sia attraverso campagne di informazione che contribuiscano al superamento di quella soglia di disagio e di paura che impedisce di riconoscere alcuni comportamenti come violenti e intimidatori. La Campagna "Questo non è amore" è una delle più incisive che la Polizia di Stato ha realizzato.Il personale specializzato della Divisione Anticrimine della Questura di Barletta-Andria-Trani, con la preziosa collaborazione dei Centri Antiviolenza della Provincia, è sempre pronto ad affrontare ogni problematica riguardante questa terribile forma di violenza. Per questo motivo, il 25 novembre 2021, a pochi mesi dal suo insediamento, il Questore Roberto Pellicone, sensibile a questa tematica, ha voluto inaugurare una "stanza di ascolto riservato" dedicata alle vittime di genere o comunque vulnerabili (vittime di disagio anche minorile), intitolata a "Graziella Mansi", di soli 8 anni, barbaramente uccisa da 5 ragazzi il 19 Agosto del 2000 ad Andria.Un grazie va a tutti le operatrici e gli operatori di Polizia che si dedicano quotidianamente con passione ad arginare questo fenomeno e a tutte le donne che si sono fidate di noi.