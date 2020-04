A caccia di oro in un appartamento di via Istria: ladro in fuga a mani vuote

Poteva essere un ricco bottino per il ladro se solo non fosse stato costretto a scappare. È successo in un appartamento di via Istria questa mattina, il ladro si è intrufolato al suo interno e ha fatto razzia di oro e gioielli. Avvertiti alcuni rumori, però, è scappato e durante fuga ha perso la maggior parte della refurtiva che, poco dopo, è stata restituita ai legittimi proprietari. Nella foga del momento il ladro è fuggito a gambe levate lasciando sul posto la sua bicicletta.I carabinieri indagano sull'accaduto per cercare di attribuire un volto al responsabile.