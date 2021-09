"A", lo yacht a vela più grande del mondo, dà il buongiorno a Trani

Le dimensioni di questo mega yacht sono davvero impressionanti e stupiti e incuriositi questa mattina molti tranesi ne stanno assistendo al transito al largo di Trani .Lo Yacht "A" non è nuovo ai passaggi nei nostri mari italiani ma qui a Trani non si era ancora mai visto.I tre maestosi alberi sono avvolti dalle vele gigantesche purtroppo chiuse - deve essere uno spettacolo vederle aperte- ma questo gigantesco gioiello del design e della ingegneria nautica desta comunque ammirazione, benché da molti sia stato chiamato il " mostro ".Di proprietà del miliardario russo Andrey Melnichenko, magnate dell'energia con interessi anche in altri campi, "A" si chiama così per le iniziali del suo nome e quello della moglie, l'ex cantante e modella Aleksandra Nikolic ma soprattutto per un vezzo: il nome è stato scelto per far sì che lo yacht comparisse primo in tutti i registri nautici.Il mega yacht a vela è dotato di piscine, vasche idromassaggio, una camera subacquea per l'osservazione dei fondali, una pista per l'atterraggio degli elicotteri. Un gioiello tecnologico, poiché tutto è controllabile grazie a un touch screen, ed è dotato di una serie di dispositivi per la sicurezza, come le telecamere a circuito chiuso e i vetri indistruttibili.Il valore stimato di "A" si aggira intorno ai 430 milioni di dollari. Lungo quasi 143 metri, lo yacht a vela più grande del mondo è composto da tre grandissimi alberi (il più alto raggiunge i 91 metri di altezza). Le sue maestose vele, costruite e tessute negli Stati Uniti, hanno le dimensioni di un regolare campo di calcio. La lussuosa imbarcazione nasce da un progetto di Philippe Starck ed è stato costruito da Nobiskrug. Può ospitare un totale di 20 persone e a bordo ci sono 54 membri di equipaggio.