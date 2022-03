"A" lo yacht che arrivò a Trani, è ancora in Italia: verso il sequestro i beni di Melnichenko

"A": l'avevamo ammirato lo scorso settembre davanti alle coste di Trani. E Trani, a sua volta, aveva ammaliato il miliardario Andrey Igorevich Melnichenko che vi si era fermato anche a mangiare con la sua signora.Ma l' oligarca è entrato mercoledì 9 marzo nella nuova lista di uomini d'affari russi considerati sanzionabili dall'Unione europea.E sarebbero ore contate prima del sequestro dunque per questo yacht a vela, che con i suoi 143 metri di lunghezza è il più grande del mondo.Lo yacht è fermo nel porto di Trieste per lavori di manutenzione e quindi potrebbe a questo punto essere sequestrato assieme ad altri beni di magnati russi di cui il ministero dell'Economia ha avviato la ricognizione a inizio marzo.Anche il magnate approdato a Trani opera infatti in settori economici "che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina" - come si legge nel regolamento di esecuzione del Consiglio dell'Ue .Il 24 febbraio 2022, all'indomani delle fasi iniziali dell'aggressione russa contro l'Ucraina, Andrey Melnichenko ha incontrato, insieme a 36 imprenditori, il presidente Vladimir Putin e altri membri del governo russo per discutere dell'impatto della linea d'azione alla luce delle sanzioni occidentali.Le nuova stretta ha incluso 160 russi: 14 oligarchi e 146 membri del Consiglio federale «che ha ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza tra la Federazione russa e le Repubbliche popolari di Donetsk e Luhanusk.