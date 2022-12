A Natale puoi...passeggiare sul mare col sup (a Trani!)

È una moda esplosa nell'ultima estate, ma chi l'avrebbe detto che si sarebbe potuto scivolare sul mare tranquillo anche sotto Natale??Sorride Stefania dal suo Sup ( acronimo che sta per Stand Up Paddle ) insieme a Francesca Landriscina e al suo gruppo o come Davide Vurchio e Riccardo Rella che rientrano felici dalla loro traversata da Colonna.Stefania Bucci, maestra di yoga e operatrice olistica ci racconta raggiante come questo imprevedibile dicembre - e in particolare questi giorni che precedono il Natale - stiano regalando la possibilità di far vivere la meditazione anche in questo periodo non solo sulla spiaggia di Colonna, nella piccola baietta del Pescatore, ma addirittura, come d'estate, scivolando sulla distesa del mare con la piccola flotta di Sup di Francesca Landriscina."Sempre più persone ci seguono in queste attese dell'alba; praticare yoga con questo contatto tra cielo, mare, luce che si accende sempre di più fuori e dentro di noi costituisce una fonte di energia per l'anima che io percepisco giungere in maniera evidente in quanti accompagnamo", ci racconta Stefania, raggiante.L'esperienza di attendere l'occhieggiare del sole dalla linea dell'orizzonte o dalla coltre delle nubi, al solo suono del proprio respiro o del lieve sciabordio delle onde sta conquistando sempre di più anche inaspettatamente, in queste settimane natalizie. E per chi non riesce proprio a svegliarsi all'alba queste mattine assolate vedono "navigare" gruppi sempre più numerosi anche a mezzogiorno, a passeggiare in questo modo affascinante e salutare per corpo e anima lungo la costa .Trani città dello Yoga sul mare tutto l'anno?potrebbe essere un'ispirazione interessante. E nella speranza che il clima si rimetta in linea con i giusti cicli della natura, farlo sulla spiaggia, sarebbe una risorsa da non trascurare affatto.Il mare regala benessere ed energia, se li si sanno e vogliono percepire, sempre.