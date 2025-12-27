Mino Lacirignola Trio
A Palazzo Beltrani, stasera "The Christmas Songs in Jazz", la magia del Natale a ritmo di swing con il Mino Lacirignola Trio

Sabato 27 dicembre quarto appuntamento della rassegna "Christmas Party". Un viaggio tra classici riarrangiati e convivialità con degustazione finale

Trani - sabato 27 dicembre 2025
La magia delle feste continua a risuonare, questa volta con le note calde e avvolgenti della musica afroamericana. Sabato 27 dicembre 2025, alle ore 20:30 (apertura porte ore 20:00), Palazzo delle Arti Beltrani ospita il quarto appuntamento della rassegna "Christmas Party" con il concerto "The Christmas Songs in Jazz". Protagonista della serata sarà il Mino Lacirignola Trio, una formazione d'eccezione pronta a regalare al pubblico un viaggio musicale raffinato. Sul palco saliranno Cristina Lacirignola (voce), Andrea Gargiulo (pianoforte) e Mino Lacirignola (tromba e flicorno).

Il Progetto Musicale Il concerto non è una semplice esecuzione di brani natalizi, ma una vera e propria rilettura artistica. Il repertorio spazia tra i classici intramontabili della tradizione festiva, rielaborati attraverso arrangiamenti jazz pensati per esaltarne la morbidezza melodica e la brillantezza ritmica. A impreziosire la scaletta ci saranno anche capolavori del grande swing italiano e internazionale, scelti accuratamente per restituire agli spettatori l'autentico spirito e l'energia delle storiche Big Band.

Musica e Convivialità L'esperienza non si concluderà con l'ultima nota. Come da tradizione per gli eventi del "Christmas Party", al termine dell'esibizione è previsto un momento conviviale: una degustazione di prodotti tipici accompagnata da un calice di vino, per prolungare il piacere dello stare insieme.
  • Informazioni al numero 0883 500044 o scrivere su Whatsapp al 392 3892767.

