A scuola con Legambiente: formazione online per gli alunni della "Rocca-Bovio-Palumbo"

La formazione nelle scuole è uno dei punti chiave del lavoro da volontari di Legambiente: far assaporare a bambini e ragazzi l'amore per l'ambiente e il pianeta e ottenere il loro riscontro è sempre un grandissimo successo.Gli alunni della 1^G della Scuola Media Statale "Rocca Bovio Palumbo"a Indirizzo Musicale, guidati dal Prof. Lerario, hanno fatto tesoro della formazione online con Legambiente Onlus per creare un piccolo elenco di consigli, utili per tutti i cittadini che vogliono fare la differenza...di oggi e di domani!La Terra è appesa a un filo... Tiriamola su!!!