A Trani Albano Carrisi presenta il suo libro "Il sole dentro"

Giovedì 15 maggio 2025, Trani si prepara ad accogliere un evento speciale: la presentazione del libro "Il sole dentro" di Albano Carrisi. L'incontro, organizzato dall'Associazione Culturale Forme, si terrà alle ore 19:30 presso "Il Vecchio e il Mare", in Via Tiepolo, Sottoportico Fortino."Il sole dentro", edito da Mondadori, è l'autobiografia definitiva di Albano Carrisi, in cui l'artista ripercorre le quattro stagioni della sua vita: dalla giovinezza segnata dalla fatica e dalla nostalgia di casa, al successo internazionale, fino alla maturità e alla riflessione sugli anni trascorsi. Il libro offre uno sguardo intimo sulle esperienze che hanno plasmato la sua esistenza, tra gioie, dolori, fede e arte.Durante la serata, Albano dialogherà con il giornalista Kevin Dellino, offrendo al pubblico racconti inediti e riflessioni profonde sulla sua carriera e sulla sua vita personale. L'evento promette di essere un'occasione unica per conoscere da vicino l'uomo dietro l'artista, in un'atmosfera intima e coinvolgente.L'ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'Associazione Culturale Forme attraverso i loro canali ufficiali