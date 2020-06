A Trani biciclette ad impatto ambientale zero per gli ausiliari del traffico

Amet spa prosegue nel suo rinnovamento con un forte impulso verso l'economia circolare ed adegua il proprio parco mezzi, nell'ottica di una mobilità ecosostenibile a zero emissioni. Per questa ragione ha dotato gli ausiliari del traffico di due biciclette elettriche a pedalata assistita.Nell'ottica di fornire un sempre migliore servizio alla cittadinanza, la municipalizzata tranese mette perciò in campo il proprio contributo per ridurre l'inquinamento.A luglio, precisa inoltre l'azienda, sarà nuovamente attivato il parcometro in corso Italia e saranno implementate le colonnine nella zona di Colonna e del lungomare.