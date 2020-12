A Trani consegna gratuita delle mascherine offerte dalla Protezione civile

E' in corso di svolgimento in queste ore la distribuzione gratuita delle mascherine chirurgiche offerte dalla protezione civile regionale in strettissima collaborazione con l'associazione Anps operativa sul territorio di Trani.La distribuzione a cura dei volontari dell'Oer Trani presso la sede operativa di via G. Di Vittorio 47 e 3 punti di consegna in piazza Quercia. Tanti i cittadini accorsi finora per reperire i mezzi di protezione individuali, ma anche esercenti e titolari di bar. La distribuzione proseguirà per tutta la mattinata, fino le ore 13.30.