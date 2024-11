A Trani dal 27 al 30 novembre una serie di eventi con protagoniste le scuole e le istituzioni di tutta la Bat

Dal 27 al 30 novembre, nella città di Trani, si terranno numerosi eventi che vedranno, come prime protagoniste, le scuole e istituzioni di tutta la provincia Bat. In particolare, il 27 novembre alle ore 18.00, presso Palazzo San Giorgio, verrà inaugurata la mostra fotografica "Supereroi, proteggiamo i bambini insieme".Ideata e realizzata dalla Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica, col patrocinio del Comune di Trani e con il sostegno di Fondazione Seca, Terre des Hommes Italia, "Coriandoli per Shanti Bhavan" Onlus ed Enel, la mostra ha l'intento di portare alla luce il lavoro svolto dagli agenti della Polizia di Stato nel contrasto della pedopornografia, dell'abuso e dell'adescamento online dei minori.Gli scatti immortalano l'innocenza violata dei minori, mostrandoli come veri e propri eroi del loro vivere quotidiano, svelando, al tempo stesso, la vulnerabilità e la forza interiore che li contraddistingue. L'obiettivo principale della mostra è quello di sensibilizzare il pubblico rendendolo consapevole di un fenomeno allarmante che colpisce le nuove generazioni.​La mostra, aperta a scuole e cittadinanza dal 27 al 30 novembre, dalle 8.00 alle 20.00, accoglierà, a seconda dei giorni, un evento differente, il cui comune denominatore resta la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.​Il 28 novembre, alle ore 18.00, verrà proiettato il film "Un confine incerto" di Isabella Sandri, storia, romanzata, di un'indagine svolta da una agente della polizia postale di Roma su una rete online di pedofili. ​Al termine della proiezione, seguirà una breve riflessione con la regista e Cristina Bonucchi, Direttore tecnico psicologo della Polizia di Stato.​Il 29 novembre, alle ore 18.00, si terrà un convegno dal titolo "Pedopornografia e tutela dei minori" a cui prenderanno parte Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, Giovanna Perrella, Presidente Regionale UNICEF Puglia e Nuccio Bovalino, ricercatore e docente italiano con una vasta esperienza nel campo della sociologia, della comunicazione e delle nuove tecnologie. Inoltre, il confronto sarà moderato da Vincenzo Magistà, direttore della rete all-news TG Norba 24 e dei giornali radio di Radionorba.​Il 30 novembre, alle ore 10.30, si terrà un convegno dal titolo "Cyberbullismo ed i pericoli della rete" a cui parteciperanno Licia Ronzulli, Vice Presidente del Senato della Repubblica e Presidente della Commissione per l'Infanzia e l'Adolescenza, Ludovico Abbaticchio, Garante Regionale dei diritti dei minori, Raffaella De Luca, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari e Maria Grazia Foschino Barbaro, Psicologa e Psicoterapeuta coordinatrice del gruppo per la governance della rete dei servizi per il contrasto della violenza all'infanzia. Infine, in qualità di moderatore, parteciperà Francesco Giorgino, Direttore della Direzione Ufficio Studi RAI.Contemporaneamente alla mostra e per i soli giorni del 27 novembre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, e del 28 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, in Piazza Quercia, sarà presente il Truck della Polizia Postale per la campagna educativa itinerante "Una Vita da Social", volta a sensibilizzare i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado sui rischi e pericoli della rete.Il Truck è una vera e propria aula itinerante dotata di una sala multimediale in cui ogni studente avrà la possibilità di confrontarsi sul tema dei rischi della rete, in particolare, attraverso strumenti e giochi interattivi che renderanno ognuno protagonista dell'evento.L'obiettivo è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione e molestie online, attraverso un'opera di responsabilizzazione in merito all'uso delle parole "pronunciate" attraverso i social. ​All'evento parteciperanno numerose scolaresche di tutta provincia Bat.​L'iniziativa verrà impreziosita dalla presenza del Camper della Polizia di Stato nell'ambito del progetto "Questo non è amore", che fornirà informazioni e consigli utili ai cittadini in relazione alle tematiche riguardanti la violenza di genere diffondendo, inoltre, indicazioni sugli strumenti di tutela e su come intervenire in ogni situazione riconducibile a fenomeni di maltrattamenti e stalking.