A Trani festeggiamenti in onore della Madonna dell'Apparizione

ore 18,30, Santo Rosario.

ore 19,00,Santa Messa con pensiero mariano.

Solenne novena alla Vergine Maria SS. dell'Apparizione, presieduta da Don Vincenzo Giannico, Vicario Parrocchiale della parrocchia "S. Maria delle Grazie" Trani,

ore 21,30, Liturgia della parola con pensiero alla Vergine Maria SS. dell'Apparizione, officiata da Don Michele Caporusso, Vicario Parrocchiale della parrocchia "S. Magno Vescovo e Martire" Trani

ore 08,00, Santa Messa officiata da Can. Don Giovanni Masciullo, Presidente del Capitolo Cattedrale di Trani e Confratello Onorario della Confraternita

ore 09,30, Santa Messa officiata da Mons. Mimmo De Toma, Vicario Episcopale zona pastorale "San Nicola il Pellegrino" Trani

ore 11,00, Santa Messa officiata da Mons. Giuseppe Pavone, Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie

ore 17,30 , Santa Messa officiata da Don Francesco Nuzzolese, Rettore del Santuario, Padre Spirituale della confraternita e Parroco della parrocchia Cristo Redentore durante la celebrazione ci sarà la vestizione dei probanti, aspiranti e novizi.

ore 19,00,Solenne Celebrazione officiata da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, titolare di Nazareth.

ore 19,00,Santa Messa per i Medici e tutto il personale ospedaliero

ore 19,00, Santa Messa per tutti gli ammalati e tutte le associazioni di volontariato

ore 19,00 Santa Messa in suffragio dei Confratelli e Consorelle defunti

Il Santuario Maria SS. dell'Apparizione e l'omonima Confraternita hanno resto noto il programma, approvato dal Padre Spirituale Don Francesco Nuzzolese, dei solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. dell'Apparizione.

Madre Carissima, Vergine benignissima, Regina dei cieli, Signora deli angeli, Madre di grazia e di misericordia, Vergine dell'Apparizione, ti preghiamo Madre dolcissima avvocata dei peccatori, di guardare con misericordia la nostra condizione di oggi che siamo nel mezzo di una nuova epidemia virale, fa che possiamo sperimentare ancora la Tua materna cura, Vergine dell'Apparizione, affidiamo a Te tutti gli ammalati e le loro famiglie, i medici e gli operatori sanitari in prima linea, gli operatori sociali e gli educatori, vieni in aiuto in maniera particolare a quanti hanno bisogno di risorse per salvaguardare la loro salute, implora con noi il Padre affinché fermi il flagello di questo virus che si va diffondendo, sostenga gli infermi, preservi i sani, aiuti chi opera per la salute di tutti, supplica con noi Gesù tuo figlio affinché ci liberi dall'epidemia che ci sta colpendo e che presto possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni. Invoca con noi lo Spirito Santo perché rinnovi la faccia della terra, sani ciò che sanguina, infonda vigore a chi è stanco e dia speranza a chi è disperato ed oppresso.Santa Vergine dell'Apparizione guida i nostri cuori ascolta la preghiera dei tuoi figli. Amen(tratta dalla preghiera dei Padri Servi di Maria)