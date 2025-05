A Trani i «The Kolors» anticipano l'estate

Ecco un piccolo stralcio della esibizione dei The Kolors a Trani:

Sono stati in tantissimi in Piazza Quercia, complice una serata mite, ad assistere alla performace musicale deiprotagonisti del secondo appuntamento su dieci previsti del "Road to Battiti", aspettando ilLa serata è stata anticipata dal radio live show di Radio Norba che si è tenuto tra la banchina del porto e la stupenda piazza Quercia, ad angolo con via Statuti Marittimi.Dalle 18 i dj e gli animatori della radio del sud hanno intrattenuto il pubblico , arrivato da tutta la provincia, con musica, giochi, gadget e naturalmente la straordinaria partecipazione degli artisti ospiti della tappa che sono stati intervistati in diretta in radio e in tv,.Al termine del radio live show, intorno alle 21, l'attesa si è conclusa con l' esibizione del gruppo napoletano che ha anche registrato dei videoclip della "performance on the Road" che saranno successivamente trasmesse in una delle cinque puntate del "Cornetto Battiti Live", composti da(Voce e chitarra),i, reduci dal 75° Festival di Sanremo, con il brano "Tu con chi fai l'amore", che a distanza di settimane è ancora in altissima rotazione radiofonica e ai primi posti di tutte le classifiche, hanno entusiasmato il pubblico tranese e non fin dalle prime note che hanno fatto cantare e ballare i ragazzi accorsi fin dalle prime ore del pomeriggio per accaparrarsi i primi posti vicino alle transenne. il loro tour italiano, la prima tappa a Firenze, partirà il prossimo 11 luglio per far cantare l'Italia così come fa da alcuni anni con brani che sono ormai delle vere colonne sonore dell'estate: Karma, Italodisco, Un ragazzo una ragazza.