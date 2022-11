A Trani il convegno per operatori sanitari promosso dall'Amci sulla figura di San Giuseppe Moscati

Nel 2021 in Italia almeno 597.560 persone povere non hanno potuto acquistare i medicinali di cui avevano bisogno. Si tratta di 163.387 persone in più rispetto alle 434.173 del 2020. Si è registrato, quindi, un incremento del 37,63% di persone in povertà sanitaria. L'aumento deriva dalla pandemia da Covid-19 che ha arrecato gravi danni alla salute e al reddito di milioni di residenti. Anche se parziali i dati del 2022 registrano ulteriore peggioramento della povertà sanitaria, e nonostante il forte universalismo del Servizio Sanitario Nazionale, il 42,2% della spesa farmaceutica è a carico delle famiglie, che nel 2020-2021 (ultimi dati disponibili) hanno speso 8,7 miliardi di euro su un totale di 20,5 miliardi.La Regione Puglia non solo è in linea con il trend negativo ma si registra che quasi un pugliese su tre è a rischio povertà e, sul fronte dell'occupazione, donne e giovani risultano i più penalizzati.È in estrema sintesi quello che emerge dal report «Il benessere in Puglia tra pandemia e resilienza»: la Puglia è entrata nella crisi pandemica già con evidenti fragilità sociali ed economiche, e il report ci dice che sono state inevitabilmente aggravate dall'emergenza sanitaria». Gli studi evidenziano che l'occupazione maschile è del 64,8% (la media Italia è del 72%), mentre quella femminile al 35,5%, ponendo la Puglia in basso alla classifica sul gap di genere. Le donne, subiscono inoltre una seconda penalizzazione: quelle con figli in età prescolare hanno un tasso di occupazione inferiore a quelle senza figli. Inoltre, se per le donne il part time involontario in Puglia è al 23%, per gli uomini è all'8%.In questo panorama appare fondamentale l'insegnamento cristiano di, della cui opera e del cui carisma si parlerà nelorganizzato dalla sezione locale dall'(Associazione Medici Cattolici Italiani) in connubio con la Diocesi e la Chiesa dello Spirito Santo in cui si venera il Santo.L'incontro è in programma perAd illustrare figura e opere del santo saranno, parroco della parrocchia "Spirito Santo",, docente presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, insieme al servizio di docenza nella Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e di gestione della casa di esercizi spirituali ignaziani "Pozzo di Sichar". Attualmente insegna Sacra Scrittura a Napoli, presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, Sezione S. Luigi. Prevista la testimonianza anche del Dott., Presidente dell'Associazione Orizzonti, onlus impegnata dal 2008 nella lotta alla povertà sul territorio tranese e della Bat.«In Puglia c'è il gap più alto d'Italia tra le percentuali di occupazione maschile e femminile – spiega Angelo Guarriello. - È assolutamente necessario lavorare in sinergia con il terzo settore: il vero ammortizzatore sociale che continua a dimostrarsi indispensabile per invertire la rotta».