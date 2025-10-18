A Trani il progetto Foto Credits" />
A Trani il progetto "Dopo di Noi" diventa realtà: al via il Co-Housing per la disabilità

Grazie ai fondi PNRR e comunali, le nuove abitazioni permetteranno la vita autonoma. Ferrante: "Un passo fondamentale per l'inclusione sociale"

Trani - sabato 18 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione delle abitazioni destinate al Co-Housing, un progetto avviato due anni fa grazie all'acquisizione di immobili da parte del Comune di Trani e oggi reso possibile dai fondi del PNRR e dal cofinanziamento comunale.

Questa mattina il Vicesindaco con delega alle Diverse Abilità, Fabrizio Ferrante, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere: "Sono stato sul cantiere degli immobili destinati al progetto Dopo di Noi. Si tratta di un intervento fondamentale che permetterà a ragazze e ragazzi con disabilità di vivere in maniera autonoma, in un contesto urbano qualificato e accogliente. Questa è la parte più bella della politica: quella che ti fa provare emozioni indescrivibili".

Le nuove abitazioni, che saranno completate nei prossimi mesi, saranno dotate di angolo cottura, bagno privato e due ampie aree comuni pensate per favorire momenti di condivisione e socializzazione. Sarà inoltre attivato un servizio di assistenza dedicato, a supporto delle persone assegnatarie degli alloggi, individuate attraverso una manifestazione di interesse già conclusa. L'iniziativa rappresenta un importante passo avanti per la promozione dell'autonomia e dell'inclusione sociale delle persone con disabilità, offrendo al tempo stesso un prezioso supporto alle famiglie.
