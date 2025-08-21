Pino Daniele
A Trani il ricordo di Pino Daniele a "Cinema Fuori Museo"

Il 22 agosto in proiezione il docufilm del regista Marco Spagnoli

Trani - giovedì 21 agosto 2025 10.17
"Pino Daniele. Nero a metà" di Marco Spagnoli svetta nella programmazione agostana di "Cinema fuori Museo", rassegna cinematografica riproposta, dopo il successo dello scorso anno, dalla Fondazione S.E.C.A. (presidente Isabella Ciccolella) in collaborazione nell'estate 2025 con la Multisala Paolillo di Barletta.

Venerdì 22 alle 21.15 nella location a cielo aperto di Via Porta Vassalla (situata alle spalle della Cattedrale) in calendario il docufilm dedicato al grande cantautore napoletano, scomparso nel 2015. Un lavoro coinvolgente ed emozionante che descrive con numerose testimonianze (Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo, Teresa De Sio, Tony Cercola) uno degli artisti più amati del nostro Paese. Scritto da Stefano Senardi e diretto da Marco Spagnoli, il film accompagna il pubblico nel percorso musicale della prima fase della carriera di Pino Daniele: dagli esordi fino al famoso concerto del 19 settembre 1981 a Napoli nella gremitissima Piazza Plebiscito. "Il punto di partenza" come afferma lo stesso Senardi (vecchio amico e discografico dell'artista partenopeo) per approfondire le origini di Nero a metà, l'album dell'artista targato 1980.

"Cinema Fuori Museo" - tra Cattedrale e Mare (direzione artistica Titti Dambra), inserito nel vasto calendario di eventi "Fuori Museo 10^ edizione",ha voluto fortemente includere "Pino Daniele. Nero a metà".

Regista, giornalista, scrittore, Spagnoli ha firmato numerosi documentari su importanti protagonisti della musica e dello spettacolo italiano (ricordiamo Franco Battiato. La voce del padrone). Impossibilitato a partecipare alla serata tranese, il cineasta napoletano saluterà gli spettatori con un videomessaggio, introducendo la proiezione del film con alcune note di regia e caratteristiche della sua opera.

Il programma"Cinema Fuori Museo" - tra Cattedrale e Mare:
Giovedì 21 agosto "Familia" di Francesco Costabile - Premio David Attore non Protagonista.
Venerdì 22 agosto "Pino Daniele. Nero a metà" di Marco Spagnoli.
Lunedì 25 agosto "Il maestro che promise il mare" di Patricia Font.
Martedì 26 agosto "Follemente" di Paolo Genovese.

Inizio proiezioni ore 21.15; costo biglietto d'ingresso € 3,50; servizio di biglietteria presso la sede del Polo Museale di Trani; per l'acquisto on line www.cinemapaolillo.it (le date di proiezione potranno subire delle variazioni in caso di avverse condizioni meteo).
  Musica
