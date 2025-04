A Trani in via Gran Bretagna sorgerà un McDonald's, rilasciato il permesso di costruire

Nuove opportunità commerciali in arrivo per Trani. È stato ufficialmente rilasciato il permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un nuovo punto ristoro a marchio McDonald's in via Gran Bretagna, nell'area urbanistica UM n.8 – subcomparto 8.1b – del comparto C.d.Q. II "Sant'Angelo".Il permesso, reso noto attraverso l'affissione all'Albo Pretorio il 15 aprile 2025, è stato concesso al sig. Francesco Pomarico, rappresentante legale della società Transit Point srl, che aveva presentato domanda per la costruzione della nuova unità commerciale.Il progetto è stato approvato dall'Area Urbanistica Demanio e Ambiente del Comune di Trani, sotto la supervisione dell'ing. Andrea Ricchiuti, dirigente dell'Area IV. I cittadini interessati possono prendere visione degli atti di progetto recandosi presso gli uffici comunali.Con questa nuova apertura, il quartiere di Sant'Angelo si prepara ad accogliere un nuovo polo di attrazione commerciale, che si affiancherà ad altre realtà in fase di sviluppo nella stessa zona.