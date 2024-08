A Trani Karima e Walter Ricci in un omaggio alla grande musica italiana degli anni Cinquanta e Sessanta

Le canzoni italiane più famose nel mondo rilette da due artisti accomunati dalla stessa passione, il canto. Un omaggio alla grande musica italiana prodotta a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, canzoni rimaste nella storia, evergreen che hanno segnato gli usi e i costumi di un'intera generazione e sorprendentemente ancora attuali. Karima e Walter Ricci affrontano questa fantastica avventura mettendo in scena tutta la loro professionalità accumulata negli ultimi venti anni di carriera e lo fanno con grande passione, stile e complicità. Tra i brani che i due artisti eseguiranno: Mambo Italiano, Dio come ti amo, Parlami d'amore Mariù, Quando, Quando, Quando, Amore Baciami, Torero, Io che amo solo te, Vedrai, Vedrai.Nell'ottobre del 2006, Karima, entra nel programma Amici di Maria De Filippi. Si classifica al terzo posto e vince il premio della critica, decretato all'unanimità da tutta la giuria tecnica, che la ritiene la nuova voce più interessante del panorama musicale italiano. Nello stesso anno Karima sigla il suo primo contratto discografico con Sony Bmg e incide il suo primo EP. Nella sua voce potente e significativa convivono e si esprimono i colori del jazz, del soul e del blues e perfino del gospel. Nonostante la sua giovane età, Karima ha già una lunga esperienza artistica dalle anime jazz, soul e blues, tra cui il Festival di Sanremo nel 2009 e, soprattutto, la collaborazione con Burt Bacharach dal quale è stata prodotta.Walter Ricci, cresce in un ambiente musicale, fin da giovanissimo, è il jazz in tutte le sue declinazioni a incuriosirlo e ad appassionarlo, dal pop fino al contemporary jazz e in pochi anni lo troviamo già sui palchi dei jazz club più ambiti ad esibirsi con musicisti già noti e di rinomata esperienza. Nel 2006 vince il "Premio Nazionale Massimo Urbani" e la sua carriera ha definitivamente inizio. Nel 2009-10 arriva l'incontro con Pippo Baudo che lo invita al programma Domenica In come vocalist dell'orchestra diretta da Pippo Caruso.L'appuntamento per concerto con Karima & Walter Ricci è il 18 agosto a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (porta ore 20:30 - inizio ore 21:00) per vivere questa straordinaria esperienza musicale, in cui la grande musica italiana sarà protagonista.Poltronissima (posto riservato da scegliere su pianta) 30,00 euro; Posto unico (non numerato): 25,00 euro; Ridotto per over 65 e minori 20,00 euro. I biglietti possono essere acquistati con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto tutti i giorni, dalle 16,00 alle 20,00, in via Beltrani 51 a Trani (BT).Il biglietto per il concerto "Karima & Walter Ricci" è disponibile on line al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/karima-walter-ricci/231675Per acquistare i biglietti di tutta la programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/venue/terrazza-davide-santorsola/517230061La brochure con tutti gli appuntamenti è scaricabile al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/stagione-artistica-2024.htmlLa programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani, gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall'Associazione delle Arti con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, l'intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 "Custodiamo la Cultura in Puglia" - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3 e il Teatro Pubblico Pugliese.Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00, porta alle 20.30. Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it