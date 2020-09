A Trani l'ordinazione sacerdotale di Francesco Milillo e Luigi Tedeschi

Ore 11.00, presso la parrocchia San Magno vescovo e martire in Trani

Ore 19.30, presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie in Trani

Ore 11.00 presso la parrocchia Sacra Famiglia in Barletta

Ore 19.00 presso la parrocchia Santa Maria di Passavia in Bisceglie

Sabato 19 settembre 2020, a Trani, nella Cattedrale, alle ore 19.30, S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, durante una solenne concelebrazione da lui presieduta, ordinerà presbiteri i diaconi Francesco Milillo e Luigi Tedeschi.La celebrazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti covid e sarà teletrasmessa in diretta televisiva su Easy Tv canale 190 e Amica 9 canale 91.Nei giorni successivi i due sacerdoti presiederanno per la prima volta l'Eucaristia secondo il seguente programma:«Diventare ed essere presbiteri - hanno dichiarato Don Francesco e Don Luigi al periodico diocesano In Comunione - significa per noi essere uomini innamorati di Cristo e della sua Chiesa, uomini che sono chiamati dal Signore a vivere un rapporto particolare con Lui per essere testimoni del suo amore incondizionato e senza riserve. La frase che abbiamo scelto per la nostra Ordinazione Presbiterale: «… li amò fino alla fine» (Gv 13,1) rappresenta la nostra volontà di seguire in tutto il Signore Gesù, il suo esempio e la sua stessa vita per spenderci, come Cristo, per il bene delle comunità a noi affidate e della Chiesa intera».Don Francesco Milillo (Trani, 1989), originario della comunità parrocchiale di "San Magno, vescovo e martire" in Trani. Subito dopo aver conseguito il diploma presso l'I.T.C. "A. Moro" in Trani, si è iscritto alla Facoltà Teologica Pugliese presso l'Istituto Teologico "Regina Apuliae" in Molfetta. Successivamente ha maturato la volontà di intraprendere un cammino di discernimento vocazionale ed è entrato nel Pontificio Seminario Regionale "Pio XI" in Molfetta. Ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologica e la Licenza in Antropologia Teologica ed attualmente svolge il suo ministero di collaboratore parrocchiale presso la Parrocchia "Santa Maria delle Grazie" in Trani. È stato ordinato diacono il 27/04/2019.Don Luigi Tedeschi (Barletta, 1987), originario della comunità parrocchiale della "Sacra Famiglia" in Barletta. Ha prima conseguito la laurea magistrale in ingegneria meccanica presso il politecnico di Bari.Terminato il cammino di formazione e studi presso il Pontificio Seminario Regionale "Pio XI" in Molfetta, svolge il suo ministero da accolito prima e diacono poi presso la Parrocchia "Santa Maria di Passavia" in Bisceglie. È stato ordinato diacono il 27/04/2019.