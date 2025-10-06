A Trani la 15ª edizione del memorial “Drago per Sempre” dedicato ad Antonio Dragonetti

Si è svolta domenica 5 ottobre 2025, presso il Centro Sportivo Casalino, la quindicesima edizione del Memorial "Drago per Sempre", torneo di calcio in memoria di Antonio Dragonetti, venuto a mancare prematuramente il 29 settembre 2010, all'età di soli 23 anni.Quindici anni di ricordi, amicizie e condivisione che si rinnovano ogni volta con la stessa intensità, riunendo parenti, amici e conoscenti in una giornata ricca di emozioni, sport e impegno sociale.L'organizzazione, come sempre affidata a Nunzio, il fratello di Antonio, rappresenta non solo un momento di raccolta per mantenere viva la memoria di Antonio, ma anche un'occasione per ribadire un messaggio di grande valore: la prevenzione può fare la differenza e salvare la vita. Diventa dunque fondamentale sottoporsi regolarmente a controlli. Anche quest'anno non sono mancati momenti di solidarietà, grazie alla partecipazione della Fondazione "ANT Italia Onlus", impegnata da decenni nella prevenzione oncologica e nell'assistenza ai malati di tumore, dell'Associazione "Onlus Rinascita", che diffonde la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule e sostiene i pazienti lungo il delicato percorso del trapianto.Un intreccio di sport, memoria e altruismo che rende questo appuntamento non solo un torneo, ma una vera giornata di comunità e speranza. Un ringraziamento speciale va al Centro Sportivo Casalino, alle associazioni coinvolte e a tutti coloro che, con impegno e affetto, rendono possibile ogni anno questa manifestazione. Drago per sempre.