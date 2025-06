A Trani la criminalità colpisce ancora: furto nel locale di un parrucchiere

A Trani non si fermano i furti a danno dei commercianti; purtroppo, nella notte fra il 4 e il 5 giugno, si è registrato l'ennesimo furto nel locale di un parrucchiere tranese.L'esercente racconta di un'azione ben organizzata, poiché le sue telecamere di videosorveglianza, prima di essere danneggiate, hanno ripreso un uomo con il volto semicoperto intento a scollegare proprio le suddette telecamere. L'episodio si è verificato intorno alle 2:30 di notte e il ladro ha agito indisturbato, dapprima disattivando le telecamere, in modo tale da evitare che suonasse l'allarme, poi spaccando la saracinesca con una tronchesa e infine scassinando la porta di ingresso con un piede di porco per poter accedere all'interno dell'esercizio commerciale.I danni riportati sono ingenti, come constata amaramente il parrucchiere: dalla saracinesca danneggiata, ai vetri della porta infranti, senza contare tutto il materiale da lavoro presente all'interno del locale, e i prodotti dallo stesso rivenduti, tutti professionali e di ingente valore economico, di cui non è rimasto niente.Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono ora al vaglio delle autorità, che stanno compiendo le indagini del caso.Il morale dei commercianti a Trani è molto basso; è difficile dover sopportare che anni di duro lavoro siano distrutti nel giro di un quarto d'ora, questo il tempo che il malvivente ha impiegato per portare a termine la sua azione criminosa. Si ricorda, infatti, che questo non è il primo furto nella città, ma anzi, gli ultimi mesi sono stati martoriati da numerosi episodi del genere. L'unica speranza del parrucchiere, che ha già ripreso a lavorare, è che le immagini da lui fornite possano essere utili a chi compie le indagini per poter assicurare il ladro alla giustizia.