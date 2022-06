«A Trani la promozione territoriale passa dalla cultura e turismo»

Social Video 30 secondi Luca Scandale, direttore di Aret Puglia Promozione

Si è svolta questa mattina nell'incantevole scenario della corte del Polo Museale di Trani la penultima tappa di​ Puglia 3x6x5​, il viaggio itinerante per confrontarsi sul futuro del turismo e della cultura in​ Puglia a cura di​ Aret​ PugliaPromozione,​ Regione Puglia​ e del suo​ Dipartimento Turismo Cultura, insieme al​ Consorzio Teatro Pubblico Pugliese​ e all'Apulia Film Commission​. Un'occasione utile per riprogrammare le risorse finanziarie e le strategie turistiche e culturali di​ Puglia365​ e​ PIIIL Cultura Puglia​ dal 2023 al 2030.«E' una fase nuova, una fase in cui la cultura deve autonomizzare le proprie prospettive in base al turismo. In Puglia sta esplodendo questa stagione, è un grandissimo successo per tutti e Trani è una chicca. Sono convinto che anche la Puglia Imperiale avrà il suo futuro degno di nota», è stato il commento di Luca Scandale, direttore di Aret Puglia PromozioneIl punto di partenza è l'unità comune e condivisa che è il brand​ Puglia. L'obiettivo è quello di generare una nuova cultura d'impresa mediante un'intelligente innovazione della strategia a sostegno del lavoro dell'industria turistica e culturale. Puglia​ 3x5x5 è arrivata nella sesta provincia proprio per ascoltare con attenzione il territorio e per​ riflettere su cosa è avvenuto nei primi cinque anni della strategia turistica e culturale in​ Puglia, guardando insieme al 2030. Durante il forum ci si è interrogati​ sulla vocazione territoriale di ogni provincia e la​ Bat​ vanta senz'altro la specificità di essere uno dei siti​ Unesco della Puglia.