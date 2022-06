A Trani lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali

Sono cominciati, nel tratto recentemente riasfaltato di corso Vittorio Emanuele (vicinanza di piazza della Repubblica) i lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali mediante l'innovativa tecnica di asfalto stampato.Gli attraversamenti pedonali rialzati rappresentano una ottima soluzione per mettere in sicurezza i passaggi pedonali e al contempo per moderare la velocità dei veicoli in transito.Questa notte è stata completato il primo attraversamento, quello di via Ciardi angolo Corso Vittorio Emanuele. I lavori riguarderanno anche le intersezioni di corso Cavour/corso Vittorio Emanuele e via de Robertis. La stessa azienda, a seguire effettuerà gli interventi (attesi) di realizzazione dei dossi, in particolare su via Martiri di Palermo, via Malcangi e via Superga. Tutti gli interventi sono stati finanziati con fondi di bilancio comunale.