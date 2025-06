A Trani si chiude la decima edizione di Star Talent: i vincitori

Domenica 8 giugno si è svolta a Trani presso il Dorato Pizzeria la finale delle categorie "Baby" (5-12 anni) e "Junior" (13 -16 anni) della 10° edizione dello Star Talent.I partecipanti, giunti alla finale dopo 6 tappe di selezioni, hanno interpretato brani non semplici del panorama musicale internazionale, spaziando da Frank Sinatra a Giorgia, da Celine Dion ad Arisa per esprimere al meglio le loro potenzialità.Star Talent è una vetrina ideata per far emergere nuovi talenti, in un ambiente sano e professionale, con la possibilità di accedere allo storico concorso La Nota D'Oro, che è stato il trampolino di lancio per tanti cantanti che hanno trasformato la loro passione in lavoro, calcando anche il palco di Sanremo.La serata è stata condotta dall'ideatore dell' evento e patron della Nota d'Oro Aldo Scaringella insieme alla brillante Cinzia Cavuoto .Ospite della serata: Mina Signorile cantante e Performer accompagnata al pianoforte dal Maestro Marco De MarinisLa giuria composta da Anna Ciliberti (diplomata in piano forte,canto moderno e musicoterapia), Maurizio Pellegrini (cantautore), Pinuccio Rana (giornalista pubblicista) e Mina Signorile (cantante e performer) ha decretato i seguenti vincitori:Cat. Baby: 1° posto Alessia Mastrolonardo che ha ricevuto la targa è anche finalista di diritto alla finale della Nota D'Oro 20252° Posto Salvatore Triunfo parteciperà di diritto ad una delle semifinali della Nota D'Oro 20253° Posto Caterina Cutrone parteciperà di diritto ad una delle semifinali della Nota D'Oro 2025dal 4° posto al 7° posto si sono classificati: Antonio Simone; Rebecca Marvulli ; Michela Candeliere e Mattia Di Cataldo hanno ricevuto un Voucher sconto per partecipare ad una delle semifinali della Nota D'Oro 2025.Cat. Junior: 1° posto Graziano Calculli che ha ricevuto la targa è anche finalista di diritto alla finale della Nota D'Oro 20252° Posto Rossana Catello e Martina Paradiso parteciperanno di diritto ad una delle semifinali della Nota D'Oro 20253° Posto Lucia Moramarco e Christian Sassaroli parteciperanno di diritto ad una delle semifinali della Nota D'Oro 2025a D'Oro 2025.dal 4° posto al 7° posto si sono classificati: Angelica Maria Aprile; Sabrina Sfregola ; Fiorella Fiorentino e Michela Vita Santospirito hanno ricevuto un Voucher sconto per partecipare ad una delle semifinali della Nota D'Oro 2025.Inoltre sono stati assegnati dei premi speciali: Premio miglior interpretazione a Rossana Catello; Premio Stampa a Martina Marrano; Premo Simpatia a Noemy DiPalma e Futura Paradiso.L'organizzazione ringrazia l'accogliente Staff del Dorado Pizzeria di Trani; Sergio Porcelli per gi scatti fotografici; Gianni Capurso, fonico e parte tecnica; Thomas Garofalo per aver curato la diretta facebook Aldo Procacci assistente di palco; Vitantonio Cascarano, Grafica e Comunicazione; le Scuole di Canto che hanno collaborato.Ora appuntamento a Domenica 22 giugno sarà di scena la 2^ emozionante Finale del 10° Star stavolta toccherà ai talenti più grandi: Senior (da 17 a 29 anni), Over (da 30 anni in su), Cantautori (età unificate).