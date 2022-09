A Trani torna "Giardini Urbani - Forme sostenibili 2022"

Piazza della Repubblica , giardini urbani con alcuni pensati a misura di bambini;

è un evento ideato e realizzato dall'Associazione Culturale Forme, voluto fortemente dalla sua Presidente, sostenuto dalla Città di Trani – Assessorato alle Culture e dall'A.M.I.U. La manifestazione, dopo il successo della prima edizionesi ripropone, in linea con le finalità di, l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sul tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale, un'idea che rientra nello spirito dell'associazione che, fondata nel 2016, da anni è impegnata non solo sul fronte della sensibilizzazione culturale del territorio, ma anche del rispetto e della tutela ambientale dello stesso., sarà un susseguirsi di eventi arricchiti da approfondimenti e talk show, con numerose attività proposte e implementate location cittadine individuate lungo un interessante percorso urbano che partirà da Piazza della Repubblica, cuore di Trani, ed arriverà in Piazza della Libertà, si snoderà per arrivare a Piazza dei Longobardi e Piazza Tommaselli ed infine scenderà dolcemente da Via Mario Pagano ritornando al nostro novecentesco sito di partenza., presenti: la Presidente della Associazioneche accoglierà il Sindaco di Tranied i rappresentanti delle partnership della manifestazione:Dopo l'inaugurazione quindi un weekend green e sostenibilecon, il tutto all'interno di una cornice attrattiva ottenuta grazie alla collaborazione con aziende florovivaistiche ed esperti del settore, nell'ordine:, che vestiranno Piazza della Repubblica, e non solo, di verde, regalando un colpo d'occhio ai cittadini come mai prima l'hanno vista.Per ogni ulteriore integrazione o chiarimento questo l'indirizzo mail della Associazione Forme: Info@associazioneculturaleforme.it