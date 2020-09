A Trani un archivio fotografico aperto a raccogliere la memoria comune dei cittadini tranesi

Si chiama Fondo Fotografico della Memoria Storica Collettiva Tranese ed è la bella idea di una storica della fotografia tornata a Trani dopo diversi anni romani di esperienze accademiche e lavorative. Alessia Venditti ha avuto tra i suoi incarichi professionali la catalogazione di raccolte fotografiche di ogni provenienza, archiviate per epoca, tema, ricostruzioni storiche. Quando il coronavirus l'ha costretta al lockdown si è dedicata a riordinare le migliaia di foto della sua famiglia.Forse deformazione professionale, forse il ritorno nella città d'origine, in questa attività - che ha accomunato tante persone nello stesso periodo - è andato prendendo forma il progetto FFMSCT, grazie all'appoggio dell'Assessorato alla Cultura del Comune. Presentato ieri in diretta facebook da palazzo Beltrani, Alessia Venditti ha spiegato come ogni famiglia può dare il proprio contributo alla costruzione di questa sorta di immenso album fotografico che attraverso le immagini emblematiche - e dunque le storie - delle famiglie tranesi, restituisca il cammino più autentico compiuto dalla città."Non vogliamo chiedere ai cittadini di privarsi dei propri ricordi", ci ha dichiarato la dottoressa Venditti. "La richiesta è di di fotografare o fare la scansione delle fotografie, nella maniera più nitida possibile. E a proposito di queste operazioni, molte sono in particolare le persone anziane che, saputo con un primo passaparola della nascita di questo archivio hanno già cominciato a metter mano a vecchi album o scatole di latta piene di foto. Per loro l'organizzazione - conta in questa fase pilota del progetto limitata dalle norme anti covid - nell'aiuto di figli o nipoti, in attesa di tempi più favorevoli per un contatto diretto con chiunque voglia offrire i propri contributi.Il numero richiesto sul link di raccolta delle foto è di massimo dieci immagini per nucleo familiare: un numero congruo a favorire la maggiore inclusione possibile della popolazione. Man mano che le fotografie giungeranno attraverso il link in calce al testo di presentazione ( https://www.comune.trani.bt.it/fondo-fotografico-della-memoria-storica-collettiva-tranese/ ) verrà realizzata una galleria virtuale nel profilo instagram dedicato ( https://www.instagram.com/fondo.fotografico.trani/?hl=it ). Ma il desiderio è di poter allestire quanto prima una mostra evento in cui tante famiglie possano vedersi protagoniste , riconoscere persone e personaggi emblematici della città per professione, attività commerciale, caratteristiche caratteriali; una mostra nella quale comporre una storia unica di Trani attraverso i tasselli di umanità che la compongonomagari destinato a diventare un giorno archivio permanente della memoria cittadina.