A Trani un open day sul mondo scuola rivolto a docenti

Il comparto scuola del sindacato Confasi è lieta di informare che organizzerà per il 27 novembre 2021, nella sede di Trani, un open day rivolto a docenti ed aspiranti tali per offrire maggiori informazioni sul mondo scuola.In vista dell'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze GPS, il Sindacato Confasi sta organizzando, nelle sue sedi dislocate sul territorio, delle giornate open day in cui si offrono servizi di consulenza gratuita sul funzionamento delle GPS, concorsi, TFA sostegno, MAD, 24 CFU per l'insegnamento ed un servizio di valutazione in caso sia necessario integrare i piani di studio universitari e sulle possibilità di aggiornamento della graduatoria con titoli culturali.Al fine di poter valutare individualmente titoli, piani di studio e fornire consulenza formativa si riceverà previo appuntamento.Per prenotare un appuntamento: sede di Trani – via Boemondo d'Altavilla, 6.