A Trani una sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco

A Trani una sede del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco: è la proposta di Daniele Santoro, candidato al consiglio comunale di Trani nella lista Trani Sociale, presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato Ruggiero Mennea, candidato al consiglio regionale nelle liste del Pd e presidente del Comitato regionale permanente di Protezione Civile."Un distaccamento dei Vigili del Fuoco a Trani avrebbe molteplici finalità – ha spiegato Santoro – non ultimo il fatto del bisogno di maggiore sicurezza, e questo è uno dei punti chiave della mia campagna elettorale: avere a disposizione dei cittadini tranesi un presidio così importante non può che renderci anche più sereni. A questo si aggiunga l'elemento occupazionale, base del futuro dei nostri giovani: su questo progetto della realizzazione a Trani del Distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco stiamo lavorando con grande impegno. Il mio programma elettorale presenta dei temi fondamentali per la città di Trani, alcuni di essi lasciati in sospeso dalle precedenti amministrazioni".Una proposta che trova la piena condivisione di Ruggero Mennea, presidente del Comitato regionale permanente di Protezione Civile, che ha assicurato un preciso apporto alla proposta di Santoro.