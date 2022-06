A Trani uno sportello informativo per le vittime di reato

Al via il Progetto "๐——๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ. ๐—ฆ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ ๐—ฒ ๐˜€๐—ฝ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฎ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐—น๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ผ".Lo rendono noto ๐—œ๐—น ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น'๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ ๐—”๐˜ƒ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ง๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ถ, presieduto dell'Avv.to Tullio Bertolino e ๐—œ๐—น ๐—–๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถdello stesso Ordine, rappresentato dall'Avv.ta Savina Vitti.A partire dal 13 giugno 2022 presso ๐—น๐—ฎ ๐—•๐—ถ๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฆ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—–๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น'๐—ข๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ง๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ถ sita in Piazza Sacra Regia Udienza, n. 9, sarร attivo uno Sportello informativo di ascolto finalizzato a fornire un servizio di consulenza gratuita alle vittime di ogni tipologia di reato.โ€ข Lo sportello sarร tenuto da avvocati specializzati e sarร attivo dal lunedรฌ al venerdรฌ dalle ore 10:00 alle ore 13:00, assicurando 2 colloqui di accoglienza per rilevare i bisogni piรน urgenti e orientare verso i servizi che amministrano la giustizia, verso i servizi sociali e sanitari territorialmente competenti, oppure verso altri soggetti accreditati che forniscono assistenza specialistica alle vittime.โ€ข L'iniziativa in partenariato con la Regione Puglia persegue l'obiettivo di creare una rete di supporto a tutte le vittime di reato.โ€ข Il progetto รจ stato approvato dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ed รจ reso possibile grazie all'intesa tra Regione Puglia, Consigli degli Ordini degli Avvocati della Puglia (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Trani), Consiglio dell'Ordine degli Psicologi di Puglia e i Comuni di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Trani.